Стала известна дата родов Анны Курниковой

Новый год она встречала уже с внушительным животом

38-летняя теннисистка Анна Курникова готовится стать мамой в третий раз. Друзья Курниковой и певца Энрике Иглесиаса рассказали, что роды намечены на март.

Если верить СМИ, то уже весной у двухлетних близнецов Николаса и Люси, которых воспитывает знаменитая пара, появится братик или сестренка. Новый год Курникова встречала уже с внушительным животом.

Курникова и Иглесиас пока не подтвердили эту информацию. Но они вообще сдержанно комментируют личную жизнь, а о появлении близнецов их поклонники узнали только после родов.

В последнее время Курникова редко появляется на публике. По мнению фанатов и журналистов, она стала чаще носить мешковатую верхнюю одежду, скрывающую ее фигуру.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках музыкального клипа. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей. Курникова завершила карьеру в 2003 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"