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Стала известна дата родов Анны Курниковой

08:48
  • среда
  • 29 января 2020

Новый год она встречала уже с внушительным животом

38-летняя теннисистка Анна Курникова готовится стать мамой в третий раз. Друзья Курниковой и певца Энрике Иглесиаса рассказали, что роды намечены на март. 
СМИ: Анна Курникова станет мамой в третий раз

Если верить СМИ, то уже весной у двухлетних близнецов Николаса и Люси, которых воспитывает знаменитая пара, появится братик или сестренка. Новый год Курникова встречала уже с внушительным животом. 

Курникова и Иглесиас пока не подтвердили эту информацию. Но они вообще сдержанно комментируют личную жизнь, а о появлении близнецов их поклонники узнали только после родов. 

В последнее время Курникова редко появляется на публике. По мнению фанатов и журналистов, она стала чаще носить мешковатую верхнюю одежду, скрывающую ее фигуру. 

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках музыкального клипа. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей. Курникова завершила карьеру в 2003 году. 

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