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Брэда Питта заставили носить бейдж с именем на светском мероприятии

08:45
  • среда
  • 29 января 2020

Это стало поводом для шуток

В Лос-Анджелесе состоялся традиционный ланч номинантов на "Оскар". Светское мероприятие посетили самые яркие актеры 2019 года.
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На ланче были замечены Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Роберт Де Ниро, Рене Зеллвегер и другие. Примечательно, что организаторы просили некоторых актеров надеть именные бейджи. Карточку с именем повесили и на грудь Брэда Питта.

"Брэд Питт. Актер второстепенной роли в фильме "Однажды в Голливуде", - говорилось в бейдже.

Поклонники артиста были очень удивлены таким требование организаторов ланча. Народ возмутился, ведь Брэд Питт - один из немногих людей на планете, не нуждающихся в представлении. Особенно озадачил любителей кино тот факт, что у менее известных актеров бейджа не было, пишет USA Today.

Фото Питта с бейджем стало мемом. Пользователи соцсетей соревнуются в остроумии, пытаясь угадать, зачем одному из самых узнаваемых актеров в мире карточка с именем.

Имена обладателей 92-й премии "Оскар" будут названы в ночь с 9 на 10 февраля. Торжественная церемония традиционно состоится в Лос-Анджелесе.

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