Брэда Питта заставили носить бейдж с именем на светском мероприятии

В Лос-Анджелесе состоялся традиционный ланч номинантов на "Оскар". Светское мероприятие посетили самые яркие актеры 2019 года.

На ланче были замечены Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Роберт Де Ниро, Рене Зеллвегер и другие. Примечательно, что организаторы просили некоторых актеров надеть именные бейджи. Карточку с именем повесили и на грудь Брэда Питта.

"Брэд Питт. Актер второстепенной роли в фильме "Однажды в Голливуде", - говорилось в бейдже.

Поклонники артиста были очень удивлены таким требование организаторов ланча. Народ возмутился, ведь Брэд Питт - один из немногих людей на планете, не нуждающихся в представлении. Особенно озадачил любителей кино тот факт, что у менее известных актеров бейджа не было, пишет USA Today.

Фото Питта с бейджем стало мемом. Пользователи соцсетей соревнуются в остроумии, пытаясь угадать, зачем одному из самых узнаваемых актеров в мире карточка с именем.

Imagine meeting Brad Pitt -- and he's wearing a name tag, identifying him as "Brad Pitt." pic.twitter.com/l6s7E2CM51