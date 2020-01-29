Facebook признался, что шпионит за находящимися оффлайн пользователями

Компания собирает личные данные

Компания Facebook объявила о запуске программы Off-Facebook Activity, которая позволит ей отслеживать действия пользователя на сторонних ресурсах. Летом эта функция тестировалась в Ирландии, Южной Корее и Испании, теперь она распространена повсеместно.

Накануне на сайте появилась вкладка "Действия вне Facebook" в настройках в разделе "Ваша информация на Facebook". В ней отображаются все данные о посещении сторонних сайтов. Соцсеть может запоминать запуск приложений, вход в которые был осуществлен через Facebook, поиск, покупку и добавление товаров в корзину в интернет-магазинах, перечисление денег на благотворительность и другие действия.

Эта информация нужна для персонализации контента и таргетированной рекламы, объяснили в компании, передает "РИА Новости". На странице имеется кнопка "Очистить историю", которая позволит удалить собранные данные, однако это не запрещает Facebook продолжить собрать информацию.

Полгода назад Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку данный пользователей и продажу их рекламодателям и другим компаниям.

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