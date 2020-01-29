ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook признался, что шпионит за находящимися оффлайн пользователями

09:13
  • среда
  • 29 января 2020

Компания собирает личные данные

Компания Facebook объявила о запуске программы Off-Facebook Activity, которая позволит ей отслеживать действия пользователя на сторонних ресурсах. Летом эта функция тестировалась в Ирландии, Южной Корее и Испании, теперь она распространена повсеместно.

Накануне на сайте появилась вкладка "Действия вне Facebook" в настройках в разделе "Ваша информация на Facebook". В ней отображаются все данные о посещении сторонних сайтов. Соцсеть может запоминать запуск приложений, вход в которые был осуществлен через Facebook, поиск, покупку и добавление товаров в корзину в интернет-магазинах, перечисление денег на благотворительность и другие действия.

Эта информация нужна для персонализации контента и таргетированной рекламы, объяснили в компании, передает "РИА Новости". На странице имеется кнопка "Очистить историю", которая позволит удалить собранные данные, однако это не запрещает Facebook продолжить собрать информацию.

Полгода назад Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку данный пользователей и продажу их рекламодателям и другим компаниям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.