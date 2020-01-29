Ольга Орлова вышла в свет с возлюбленным

Их не первый раз видят вместе

42-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заметили в ресторане, где за нее расплачивался седовласый мужчина.

Как пишет kp.ru, Орлова и ее возлюбленный пришли в столичный ресторан в выходные. Сначала они ужинали с друзьями, а потом остались одни.

Судя по опубликованным фотографиям, счет оплатил избранник Орловой. Телеведущая в этот момент смотрела в телефон.

В декабре СМИ уже писали, что Ольга Орлова вышла в свет со своим мужчиной. Они сидели в ресторане, прижавшись друг к другу. Ведущая "Дома-2" говорила, что ее избранника зовут Валерий. Он занимается бизнесом. Ему 50 лет.

Напомним, в 2001 году Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался в 2004 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"