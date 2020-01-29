Трамп соврал о последствиях ракетного удара Ирана

Президент США ранее заверил, что ни один из американских солдат не пострадал

Пентагон подтвердил, что не менее 50 военнослужащих США пострадали при ракетном ударе Ирана по иракским базам, которые используют американские войска. Речь идёт об объектах Аль-Асад и Эрбиль.

Оба подверглись атаке Корпуса стражей Исламской революции в начале января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, напоминает "ТВ Центр".

Примечательно, что сразу после инцидента Дональд Трамп заявил, что ни один из американских солдат не пострадал. А базам был причинён "лишь незначительный ущерб". Западные СМИ тогда сообщали, что американцы и их союзники в регионе знали о предстоящем ударе, якобы Иран заранее предупредили об ударе власти Ирака, а те, в свою очередь, связались с Вашингтоном.

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