Специалисты нашли томатную пасту без консервантов

Не все продукты соответствуют своему названию

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили качество томатной пасты в стеклянной банке, которая продается в российских магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования были отобраны пять образцов: "Семейные секреты", "Главпродукт", "Ящик астраханских помидоров", "Кормилица" и Clever.

Два образца сразу же отправились в черный список "Росконтроля". Это "Семейные секреты" и "Кормилица". В первом образце специалисты нашли крахмал и консерванты, которые не указаны в составе и не предусмотрены ГОСТом, а во втором превышено содержание сорбиновой и бензойной кислот или их солей – тоже консервантов.

"Томатная паста — это консервы, изготовленные из свежих томатов, уваренных до массовой доли растворимых сухих веществ не менее 25%. Использование крахмала, консервантов и других компонентов не предусмотрено. <…> Томатопродукт, включающий в состав крахмал, не может называться томатной пастой, это может быть, например, соус", - объяснила ведущий эксперт "Росконтроля" Анна Плахотник.

Оставшиеся три образца "Главпродукт", "Ящик астраханских помидоров" и Clever – рекомендованы к покупке, говорится в сообщении "Росконтроля". Они полностью соответствуют требованиям безопасности.

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