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Муцениеце в комбинезоне показала тонкую талию

10:00
  • среда
  • 29 января 2020

Она подготовилась к возвращению на ТВ

30-летняя актриса и модель Агата Муцениеце стала одной из ведущих шоу "Голос. Дети". Перед телезрителями она решила предстать в идеальной форме.
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Поклонники заметили, что за последнее время Муцениеце постройнела и посвежела. Она стала носить длинный хвост. По словам некоторых фанатов, знаменитость словно помолодела лет на 10.  

"Нет слов! Только #голосдети" - написала артистка под своим последним снимком в Instagram. Она позирует вместе с наставниками проекта "Голос. Дети" Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. На съемки она пришла в белом комбинезоне, который подчеркивает ее стройную фигуру и красивые плечи. 

Многие подписчики признались, что не сразу узнали Муцениеце. 

- Агата, не узнала тебя, красивая какая.

- Шикарная мадам.

- Прямо в сердце.

- Волосы длинные идут.

- Так похорошела. 

- Похудела, красотка!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

Несколько дней назад Агата Муцениеце написала, что она снова будет работать с Дмитрием Нагиевым на детском "Голосе". "Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!" - радовалась супруга Павла Прилучного, которая работала в пятом сезоне "Голоса".

Ранее Муцениеце обменялась шутками с актрисой Дарьей Мороз, которой часто приписывают роман с Прилучным. 

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Через два года у них родился сын. В 2016 году актриса латвийского происхождения подарила мужу дочку. 

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