Житель Калифорнии снял вертолет Коби Брайанта за полчаса до крушения (видео)

Запечатлен момент, когда баскетболист пролетал над Глендейлом

Житель города Глендейл (Калифорния) заснял полет вертолета баскетболиста Коби Брайанта за полчаса до крушения.

"Я пытаюсь фотографировать или записать на видео все странные вещи, происходящие над моим домом в Глендейле. К сожалению, я не осознавал, что снимал вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами за 31 минуту до аварии. Покойтесь с миром", - подписал видео американец.

Коби Брайант, его дочь Джанна и еще несколько человек погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния, США). По предварительным данным, пилот не справился с управлением из-за тумана и врезался в холм.

Пассажиры направлялись на тренировку команды, за которую играла Джанна. У Брайанта, который считается одним из величайших баскетболистов мира, остались жена и три дочери.

Опубликовано видео с места гибели легенды баскетбола Коби Брайанта

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