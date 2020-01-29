Отец слил журналистам фото полностью голой Меган Маркл

Он надеется на встречу с дочерью
75-летний Томас Маркл, отец Меган Маркл, обнародовал архивные фотографии своей дочери и поставил ей ультиматум.
В эфире британского телевидения Томас Маркл показал старые снимки, на которых он позирует вместе с дочерью. Судя по кадрам, раньше Томас и Меган поддерживали относительно теплые отношения. Во всяком случае, на многих снимках с отцом будущая герцогиня выглядит счастливой.
В архиве Томаса нашлась фотография Меган, которая тогда только училась ходить. Малышка сидит на кровати полностью голая.
Томас Маркл также показал журналистам снимки, на которых 16-летняя Меган запечатлена на сцене во время спектакля "Порочное сердце". В этой постановке она разделась до нижнего белья. "Здесь она изображает девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда играла что-то эффектное", - рассказал Томас Маркл.
Мужчина призвал Меган Маркл связаться с ним и убедить принца Гарри встретиться с тестем. В противном случае он пообещал каждый месяц давать интервью, снабжая журналистов подробностями личной жизни дочери. "Я не хочу сидеть до конца жизни в тишине своей гостиной в ожидании, что кто-нибудь мне перезвонит или напишет", - заявил Маркл.
Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться. По его словам, Меган отдалилась от него после того, как стала частью королевской семьи.
Отметим, что родители Меган состояли в браке с 1979 по 1987 год.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Маму Меган Маркл назвали виновником скандала в королевской семье
- Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл
- Названы главные претенденты на место принца Гарри и Меган Маркл
- Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов
- Елизавета II отобрала у Меган Маркл подаренное принцем Гарри кольцо