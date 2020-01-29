Отец слил журналистам фото полностью голой Меган Маркл

Он надеется на встречу с дочерью

75-летний Томас Маркл, отец Меган Маркл, обнародовал архивные фотографии своей дочери и поставил ей ультиматум.

В эфире британского телевидения Томас Маркл показал старые снимки, на которых он позирует вместе с дочерью. Судя по кадрам, раньше Томас и Меган поддерживали относительно теплые отношения. Во всяком случае, на многих снимках с отцом будущая герцогиня выглядит счастливой.

В архиве Томаса нашлась фотография Меган, которая тогда только училась ходить. Малышка сидит на кровати полностью голая.

Томас Маркл также показал журналистам снимки, на которых 16-летняя Меган запечатлена на сцене во время спектакля "Порочное сердце". В этой постановке она разделась до нижнего белья. "Здесь она изображает девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда играла что-то эффектное", - рассказал Томас Маркл.

Мужчина призвал Меган Маркл связаться с ним и убедить принца Гарри встретиться с тестем. В противном случае он пообещал каждый месяц давать интервью, снабжая журналистов подробностями личной жизни дочери. "Я не хочу сидеть до конца жизни в тишине своей гостиной в ожидании, что кто-нибудь мне перезвонит или напишет", - заявил Маркл.

Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться. По его словам, Меган отдалилась от него после того, как стала частью королевской семьи.

Отметим, что родители Меган состояли в браке с 1979 по 1987 год.

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