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В Татарстане мужчина умер, задев рукой стиральную машину

10:40
  • среда
  • 29 января 2020

Тело пролежало в ванной комнате несколько часов

Хозяина дома в Татарстане убило током от стиральной машинки.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Советская города Заинск 25 января. 61-летний мужчина чистил канализацию в ванной, стоя на полу в разлитой воде. В какой-то момент он прикоснулся рукой к стиральной машине, которая была подключена к розетке и не имела заземления. Пенсионер получил удар током и кончался на месте.

Его тело спустя несколько часов обнаружил пришедший домой сын. Следственный комитет начал проверку, заявили в СКР по региону. 

23 января жительница Свердловской области постирала своего новорожденного ребенка в стиральной машинке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в аппарате детского омбудсмена также разбираются в произошедшем.

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