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Китай поделился с Россией геномом коронавируса

10:53
  • среда
  • 29 января 2020

Ученые двух стран совместно разрабатывают вакцину

Власти Китая передали России геном коронавируса. Об этом сообщили в российском консульстве в Гуанчжоу.

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Как заявили в диппредставительстве, ученые двух стран будут совместно разрабатывать вакцину против опасного вируса. Кроме того, это позволило российским специалистам в кратчайшие сроки разработать экспресс-тесты для выявления коронавируса в организме.

В настоящее время российское консульство прорабатывает с властями Китая вопрос об эвакуации граждан России из провинции Хубэй, в которой находится город Ухань. Нахождение там представляет серьезную угрозу для жизни, говорится в сообщении консульства в соцсетях.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, им заражены только в Китае уже почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Почти 60 тысяч человек находятся под наблюдением.

Кроме Китая, опасный вирус выявлен в 15 странах. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в страну до нормализации обстановки. Все туроператоры приостановили продажу туров.

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