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"Мы уже обвенчались": жена рассказала о воссоединении с Кузьминым

11:03
  • среда
  • 29 января 2020

Полтора года он был с другой

Музыкант Владимир Кузьмин вернулся к своей бывшей жене Екатерине Трофимовой. Пара обвенчалась и собирается сходить в ЗАГС. 
Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи

"Мы планируем пожениться, действительно, пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году. На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали", - рассказала "СтарХиту" Трофимова. 

Между тем Александр Кузьмин, брат артиста, усомнился в том, что тот навсегда вернулся к Трофимовой. По его мнению, звезда еще испытывает нежные чувства к Светлане Карпухиной, с которой он встречался после ухода от Трофимовой. "Просто они расстались на какое-то время. Володя - Близнец по гороскопу, поэтому в нем живут два человека - один жил с Катей, а второй со Светой", - заявил он. 

Кузьмин и Трофимова прожили в браке 17 лет. "Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получилось у нас расстаться", - говорила Трофимова, которая на 27 лет младше своего избранника. Несмотря на расставание, женщина ходила на концерты Кузьмина и даже ездила в путешествие с его дочерью Соней.  

Напомним, что лидер групп "Карнавал" и "Динамик" был женат трижды. 

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