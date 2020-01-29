Предполагаемого убийцу ростовского депутата нашли мертвым

Причиной убийства стала личная неприязнь

Предполагаемый убийца ростовского депутата Андрея Алабушева покончил с собой после совершения преступления.

Тело подозреваемого обнаружили в доме депутата. Им оказался 38-летний житель Ростовской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в Ростовскую область выехали опытные криминалисты центрального аппарата СКР и сотрудники ГСУ по СКФО. Они окажут помощь региональным коллегам.

Депутата законодательного собрания Ростовский области Андрея Алабушева и его супругу Ольгу убили в их собственном доме в Зернограде 28 января. Преступник нанес супругам рубленные раны головы средневековым оружием - палашом, пишет РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии СК, мотивом стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутатом.

В сентябре 2018 года Андрея Алабушева избрали депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия". Он занимал должность директора федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской". Ему было 64 года.

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