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Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

11:47
  • среда
  • 29 января 2020

В Китае от вируса погибли 132 человека

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению распространения нового коронавируса на территории нашей страны. А Роспотребнадзор уже сегодня представит правительству проект национального плана по борьбе с ним. Всех, у кого подозревают вызванную вирусом инфекцию, тщательно обследуют. Ни одного случая в России не выявлено. Тем временем в Китае от вируса погибли 132 человека.

Масштаб распространения нового коронавируса в Китае превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002 года. Число подтвержденных случаев заражения  близится к шести тысячам. 132 человека умерли, 103 удалось вылечить, сообщают китайские медики. Тем временем в Гонконге ученые заявили, что уже разработали вакцину против болезни.

"Команда изолировала ранее неизвестный вирус от первого завозного случая в городе. Мы уже разработали  вакцину, но тестирование займет много времени", - заявил професоор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять несколько месяцев, а клинические испытания на людях затянутся на год. Ситуация в провинции Хубэй, откуда началось распространение болезни, остается тяжелой. Вирус передается не только  воздушно-капельным, но и контактным путем. Изоляция заболевших – пока единственный действенный  способ остановить эпидемию. Больницы переполнены. В госпитале, который экстренно возводят китайские строители в Ухане, уже прокладывают коммуникации. Транспортное сообщение между многими городами Китая закрыто.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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