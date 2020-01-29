Пятеро бывших полицейских задержаны по "делу Голунова"

Экс-сотрудники УВД по ЗАО доставлены на допрос в СКР

В Москве задержаны пять бывших сотрудников полиции, причастных к так называемому делу Ивана Голунова. Они доставлены на допрос в Следственный комитет.

"В рамках так называемого дела Голунова в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Журналиста Ивана Голунова задержали в начале июня в столице. Против него завели уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Позже дело официально закрыли в связи с недоказанностью вины. Ряд офицеров и генералов, причастных к ситуации, были уволены. В декабре Владимир Путин сообщил, что в отношении этих сотрудников заведены уголовные дела.

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