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Стаи бездомных собак запугали жителей Иркутска

11:53
  • среда
  • 29 января 2020

Детям страшно ходить в школу из-за нашествия бродячих псов

В Иркутске - нашествие бездомных собак. По улицам города бегают более двух с половиной тысяч животных. Люди боятся выходить из дома - четвероногие ведут себя агрессивно и нападают на прохожих. Местные власти выделяют средства на отлов и содержание собак.

"Стая собак налетела на ребенка, на Дашу. Одна собака ее укусила, повалила на снег и все стояли лаяли. Чудом они не бросились и не разорвали ее всю", - рассказала Елена Штер.

Жители Иркутска бьют тревогу - бродячие собаки отвоевывают дворы и не дают никому пройти. Бегают стаями и грозным видом пугают не только детей, но и взрослых. Даша Штер с ужасом вспоминает тот день, когда ее покусала собака.

"Я сняла варежку и начала ее бить. А она варежку в зубы раз и в снег выкинула", - вспоминает Даша.

От собаки удалось убежать. Но вот память о той страшной встрече останется надолго. Видимо, как и следы от укуса.

Теперь Даша в школу одна не ходит. Боится снова встретиться с агрессивной собакой. Ведь администрация Иркутска из стаи отловила пока только ту, которая покусала ее. На других, говорят, пока денег нет.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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