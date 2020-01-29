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Метель отрезала от внешнего мира несколько поселков в Алтайском крае

11:55
  • среда
  • 29 января 2020

Продукты и воду в отдаленные села вторые сутки привозят спасатели

В Алтайском крае сохраняется сложная ситуация из-за метели. На трассах ограничено движение, нет транспортного сообщения с несколькими посёлками. Объявлено штормовое предупреждение. Снегопады - в Самарской, Саратовской, Новосибирской областях.

Продукты и воду в отдаленные села Алтайского края вторые сутки привозят спасатели. Десятки населенных пунктов  - в снежном плену.  Сильные метели отрезали их от цивилизации. Местным жителям в такую погоду трудно выбраться из дома.

Почти триста спасателей и двести единиц техники дежурят в самых труднодоступных местах региона. Беременную женщину МЧС сопровождало до скорой помощи.

Дорожные службы  расчищают трассы от снега. Для  водителей в случае необходимости готовы передвижные пункты обогрева. Из-за бурана перекрыты несколько участков региональных трасс и одна федеральная.

"Закрыто и ограничено движение на 12 участках автомобильных дорог. Одна из них федерального значения. Затруднен проезд к 148 населенным пунктам", - заявил начальник управления МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

В этом  январе в регионе выпало больше 200% месячной нормы осадков.  Местные жители едва успевают расчищать  дворы от снега.

Впрочем метет сейчас не только на Алтае. Зима разошлась и в Поволжье. В Самаре  - сильные снегопады,  на дорогах - практически нулевая видимость.

Елена Сахно, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр".

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