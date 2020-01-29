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Путин проведет переговоры с премьер-министром Баварии

11:50
  • среда
  • 29 января 2020

Германский политик прибыл в Москву с рабочим визитом

Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. Германский политик прибыл в Москву с рабочим визитом.

Этим утром Зёдер принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Ожидается, что премьер Баварии также проведёт переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным и встретится с представителями гражданского общества. Перед рабочим визитом Маркуса Зёдера Германо-российская промышленная палата призвала активизировать экономический и политический диалог между странами. В том числе на уровне правительств.

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