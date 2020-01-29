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В Москве поздравили ветерана Жореса Артемова с 95-летием

12:02
  • среда
  • 29 января 2020

После окончания войны мужчина посвятил свою жизнь преподавательской деятельности

Помнить о героях Великой Отечественной войны. В Москве поздравили ветерана Жореса Львовича Артёмова с 95-летием, передает "ТВ Центр".

Подарки и грамоту от Мосгордумы ему передал депутат Евгений Герасимов, передает "ТВ Центр". Жорес Львович воевал на 1-м Белорусском фронте. Был командиром взвода батареи звуковой разведки и помощником начальника штаба дивизиона. После окончания войны посвятил свою жизнь преподавательской деятельности. Жорес Артёмов - доцент и кандидат исторических наук. Он и сейчас продолжает работать, пишет книгу о Великой Отечественной войне.

"Так радостно приезжать к нашим ветеранам, особенно к такому, как Жорес Львович. Этот человек прошел от Курской дуги до Берлина. Уникальный путь. Преподавал и сейчас продолжает преподавать", - заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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