Молодую жену Петросяна заранее поздравляют с беременностью

Девушка относится к этому с юмором

30-летняя Татьяна Брухунова, которую называют супругой 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, невольно подхлестнула слухи о своей беременности.

Помощница Петросяна опубликовала в сториз Instagram видео, на котором она заходит в туалет петербургского ресторана. Девушка снимает интерьер заведения на телефон, и в кадр попадает ее отражение в зеркале.

"У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото", - пишет Telegram-канал "НеМалахов". По мнению автора, который уже готов поздравлять Брухунову с беременностью, под ее свитером виднеется внушительный животик. Другие журналисты предположили, что Татьяна могла просто поправиться, ведь она не скрывает своей страсти к вкусной еде.

Слухи о беременности Брухуновой стали появляться с тех пор, как СМИ сообщили о ее свадьбе с Петросяном. Сама Татьяна отшучивается по поводу подобных предположений. Недавно, например, один из интернет-пользователей пожелал ей родить пятерых детей от юмориста. "Пять? Спасибо! Будем стараться", - написала она в ответ.

Подписчики Брухуновой постоянно заваливают ее комплиментами. Им нравится ее внешний вид, стиль, манера говорить и так далее.

- Отлично выглядите, - пишут ей в Сети.

- Стильная, красивая и просто прелесть.

- Красуня.

Слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, в декабре 2019 года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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