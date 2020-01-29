В Московском зоопарке появились на свет редкие кудрявые пеликаны

Они даже не успели полностью опушиться, но уже норовят устроить побег

В Московском зоопарке произошло долгожданное событие - у краснокнижных кудрявых пеликанов появилось потомство.

Птенцы вылупились сразу у двух пар птиц. Им еще нет месяца, они даже не успели полностью опушиться, но уже норовят устроить побег из гнезда, рассказали TBЦ.RU в Московском зоопарке.

“Сейчас вылупившиеся в нашем зоопарке птенцы совсем не похожи на своих величественных родителей. Их вес составляет 800 граммов, они покрыты серовато-бурым пухом", - рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Свою визитную карточку – длинные перья с завитками на голове – пеликаны получат через год. Еще одна отличительная особенность вида - горловой мешок яркого желто-оранжевого цвета. Его пеликан использует для ловли рыбы.

Кудрявый пеликан относится к числу достаточно редких водоплавающих птиц. На 2019 год их число не превышало 13 тысяч особей. В России из можно увидеть в дельте рек Кубани, Волги, Терека и в озерах Тоболо-Ишимского междуречья.

Кудрявый пеликан является одной из самых крупных перелетных птиц. Вес взрослой особи может достигать 15 килограммов, длина тела обычно варьируется от 150 до 170 сантиметров, а размах крыльев превышает три метра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"