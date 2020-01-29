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Отец отравил младенца, подмешав снотворное в детское питание

12:15
  • среда
  • 29 января 2020

Четырехмесячный мальчик скончался

В Подмосковье 31-летний мужчина насмерть отравил своего четырехмесячного сына снотворным.

Инцидент произошел в поселке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области. Как выяснили следователи, мужчина подмешивал в детское питание ребенка доксиламин, чтобы малыш не мешал ему ночью спать. В результате младенец скончался от острого отравления.

Родственники супругов рассказали, что глава семейства сам пил снотворное и подмешивал его жене, передает "Газета.Ru". Сейчас горе-отец задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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