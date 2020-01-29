Россиянин в маске Гая Фокса попытался ограбить банк (видео)

Злоумышленник ушел ни с чем

Россиянин в маске Гая Фокса попытался ограбить банк. Нападение на финансовое учреждение произошло в городе Чебоксары Чувашской республики.

Как рассказали в региональном МВД, мужчина неспешно зашел в отделение банка и, угрожая похожим на нож предметом, схватил одну из сотрудниц и потребовал у нее денег. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

"По независящим от него обстоятельствам мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение", - сообщили в полиции.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.

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