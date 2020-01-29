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25-летний игрок КВН впал в кому после выписки из больницы

12:21
  • среда
  • 29 января 2020

Его пока нельзя оперировать

Игрок команды "Армянская сборная", которая недавно пробилась в Высшую лигу, впал в кому. 25-летнему Овику Григоряну поставили диагноз "аневризма". 
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8 января Григорян попал в больницу с инсультом. 21 января его выписали, так как он пошел на поправку. Однако уже 23 января мужчина потерял сознание и оказался в реанимации.  

"Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Но как только ему станет чуть лучше, можно будет делать операцию", - говорится на странице "Армянской сборной" в Instagram. 

Друзья Григоряна попросили всех неравнодушных собрать деньги на лечение "большого человека с большим сердцем". За сутки им пришло свыше 998 тысяч рублей.  

Как передает Life, Овик Григорян попал в "Армянскую сборную" в 2013 году. Зрители полюбили его не только за чувство юмора, но и за выдающиеся физические данные. При виде этого крупного мужчины никто не мог предположить, что у него возникнут такие серьезные проблемы со здоровьем. 

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