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Андрейченко рассказала о любви к двум мужчинам

12:54
  • среда
  • 29 января 2020

На ее долю выпало немало душевных страданий

63-летняя актриса Наталья Андрейченко рассказала, как она ушла от композитора Максима Дунаевского к австрийскому актеру Максимилиану Шеллу. 
Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, где пропадала два дня

"Я любила двух мужчин одновременно. У меня случился роман с Шеллом. Я влюбилась в него в одну секунду. Это было поражение молнией. При этом у меня был маленький сын от Дунаевского. Это были, конечно, муки и страдания", - призналась Андрейченко в программе "Судьба человека". 

По словам актрисы, однажды она пришла к Дунаевскому и попросила о разводе. Ее муж дважды "поступил красиво": сначала он дал ей развод, а потом позволил Шеллу усыновить своего сына Дмитрия. 

Как подчеркнула Андрейченко, она уехала к Шеллу в США не из-за того, что хотела сбежать из страны. 

"У меня в СССР было все. На кухне лежало по пять сценариев. Один лучше другого. Я умная женщина. Этот брак был вынужденный. Шелл был холостяком. Он вообще не собирался поначалу жениться", - рассказала Наталья Андрейченко. 

Андрейченко и Шелл прожили в браке с 1985 по 2005 год. В 1989 она родила дочь. После развода артистка вернулась в Россию.  

Недавно актриса, которая увлекается йогой и разными духовными практиками, переполошила общественность. Она перестала выходить на связь во время отдыха в Мексике. Оказалось, что она двое суток находилась в "поселении с интересными духовными лидерами из разных стран". 

Наталья Андрейченко снялась в таких фильмах, как "Сибириада", "Дамы приглашают кавалеров", "Мэри Поппинс, до свидания" и так далее. 

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