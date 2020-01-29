Андрейченко рассказала о любви к двум мужчинам

На ее долю выпало немало душевных страданий

63-летняя актриса Наталья Андрейченко рассказала, как она ушла от композитора Максима Дунаевского к австрийскому актеру Максимилиану Шеллу.

"Я любила двух мужчин одновременно. У меня случился роман с Шеллом. Я влюбилась в него в одну секунду. Это было поражение молнией. При этом у меня был маленький сын от Дунаевского. Это были, конечно, муки и страдания", - призналась Андрейченко в программе "Судьба человека".

По словам актрисы, однажды она пришла к Дунаевскому и попросила о разводе. Ее муж дважды "поступил красиво": сначала он дал ей развод, а потом позволил Шеллу усыновить своего сына Дмитрия.

Как подчеркнула Андрейченко, она уехала к Шеллу в США не из-за того, что хотела сбежать из страны.

"У меня в СССР было все. На кухне лежало по пять сценариев. Один лучше другого. Я умная женщина. Этот брак был вынужденный. Шелл был холостяком. Он вообще не собирался поначалу жениться", - рассказала Наталья Андрейченко.

Андрейченко и Шелл прожили в браке с 1985 по 2005 год. В 1989 она родила дочь. После развода артистка вернулась в Россию.

Недавно актриса, которая увлекается йогой и разными духовными практиками, переполошила общественность. Она перестала выходить на связь во время отдыха в Мексике. Оказалось, что она двое суток находилась в "поселении с интересными духовными лидерами из разных стран".

Наталья Андрейченко снялась в таких фильмах, как "Сибириада", "Дамы приглашают кавалеров", "Мэри Поппинс, до свидания" и так далее.

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