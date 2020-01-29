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Песков рассказал о совещании у Путина по проблеме коронавируса

12:55
  • среда
  • 29 января 2020

Ответственные за здоровье населения отчитаются перед президентом

Президент России Владимир Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса в России.

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Ожидается, что с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает газета "Известия". Они расскажут президенту, что делаются для того, чтобы не допустить распространение вируса в стране.

"Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению распространения нового коронавируса на территории нашей страны.

Информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй поступила в ВОЗ от властей Китая 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На данный момент число заразившихся в КНР увеличилось почти до шести тысяч, 132 человека скончались, 103 выздоровели. Случаи заражения выявлены и за пределами Китая – в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Непале, США, Канаде, Франции, Германии и Австралии.

Видео: в Китае появилась первая жертва коронавируса на курортном Хайнане

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