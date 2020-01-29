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ЦБ: каждый пятый россиянин тратит на долги более 80% дохода

13:03
  • среда
  • 29 января 2020

Регулятор готовится принять меры

Каждый пятый заемщик ежемесячно тратит на погашение долга перед банком более 80% дохода. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на обзор развития банковского сектора в 2019 году, который подготовил Центробанк. Если темпы выдачи потребкредитов не снизятся, регулятор готов принять "меры прямого ограничения", сообщает издание.

По данным ЦБ, в ноябре на долю тех, кто вынужден отдавать банкам 50–60% дохода, приходилось 13% выданных кредитов. 60–70% россиян отдавали 11% заемщиков, а 80% и более - 22%. Ранее регулятор приводил данные на основании опросов кредитных организаций, которые показывали более скромные результаты.

Как пояснил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, банки могут учитывать все доходы граждан, в том числе и неофициальные. Регулятор же строит расчеты исключительно на официальных и подтвержденных данных. Поэтому, как уточняется в материалах Центробанка, реальная долговая нагрузка может быть несколько ниже.

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