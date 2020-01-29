"Дьявол кроется в деталях": защита историка Соколова требует проверить его таблетки

Препараты могли вызвать неконтролируемую агрессию

В деле Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его возлюбленной Анастасии Ещенко, появился новый поворот. Защита намерена добиться проведения фармакологической экспертизы лекарств, которые историк принимал накануне трагедии.

По словам адвоката Олега Почувева, препараты могли вызвать приступы неконтролируемой агрессии. Накануне стало известно, что судебно-психиатрическая экспертиза признала Олега Соколова вменяемым, однако защиту выводы специалистов не устраивают.

"Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии", - заявил Почуев агентству РИА Новости.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

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