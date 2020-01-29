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"Дьявол кроется в деталях": защита историка Соколова требует проверить его таблетки

12:57
  • среда
  • 29 января 2020

Препараты могли вызвать неконтролируемую агрессию

В деле Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его возлюбленной Анастасии Ещенко, появился новый поворот. Защита намерена добиться проведения фармакологической экспертизы лекарств, которые историк принимал накануне трагедии.

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По словам адвоката Олега Почувева, препараты могли вызвать приступы неконтролируемой агрессии. Накануне стало известно, что судебно-психиатрическая экспертиза признала Олега Соколова вменяемым, однако защиту выводы специалистов не устраивают.

"Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии", - заявил Почуев агентству РИА Новости.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

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