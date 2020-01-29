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Александр Толмацкий требует ДНК-тест для единственного сына Децла

13:23
  • среда
  • 29 января 2020

По его словам, сын хотел уйти от жены

Продюсер, отец Децла Александр Толмацкий потребовал, чтобы его внук Тони сделал ДНК-тест. Толмацкий сомневается в том, что покойный рэпер был отцом мальчика.
Ирина Толмацкая опубликовала архивное фото сына Децла Тони

Толмацкий подозревает, что вдова Децла намеренно не вписала его имя в свидетельство о рождении сына. Таким образом она якобы хотела манипулировать рэпером. Продюсер утверждает, будто его знаменитый сын не был счастлив с Юлией. 

"Как я понял, Кирилл хотел от нее уйти, но боялся почему-то. Думаю, не мог он это сделать, так как в этом случае должен был бы признать, что все, что говорил в мой адрес, было ошибкой. А он ошибки признавать не мог", - заявил Александр Толмацкий в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Вдова Децла и его родители не общаются. Женщина вместе с сыном выехала из квартиры покойного музыканта. Юлия обвинила мать Децла в том, что она присвоила себе жилье, которое артист покупал для своей семьи. 

В конце декабря Александр Толмацкий уехал с родными на отдых в Таиланд. "Хочу забыть этот год, - написал он в Instagram. - Да, бывает в жизни и такое, но всегда есть надежда на завтра... P.S. Бывало и хуже..." На своей странице он анонсировал концерт в память о сыне. Мероприятие состоится 25 февраля. 

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Ему было 35 лет. 

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