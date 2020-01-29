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Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией

13:04
  • среда
  • 29 января 2020

Документ даст дополнительный импульс в развитии связей

Власти Москвы и федеральной земли Бавария подписали совместное заявление о сотрудничестве. Подписи на документе поставили мэр столицы Сергей Собянин и премьер-министр региона Маркус Зедер.

По словам столичного градоначальника, Москву и Баварию связывают многолетние партнерские отношения. Они развиваются в областях экономики, промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, культуры.

Собянин рассказал, что сейчас клиники Москвы оснащены оборудованием немецкого производства, а электропоезд "Ласточка" создан на основе платформы Siemens одноименной немецкой компании. Об этом сообщает агентство "Москва".

В свою очередь Зедер поблагодарил мэра Москвы за прием. Он приезжает в российскую столицу в четвертый раз, и отметил, как изменилась и развивается Москва.

Основными направлениями сотрудничества Москвы с Баварией станет обмен опытом и реализация совместных проектов в экономике, науке, культуре, строительстве, образовании. Планируется проведение взаимных Дней экономики, участие баварских школьников в Олимпиаде мегаполисов, которая проводится в Москве. Кроме того, пройдет ряд культурных мероприятий.

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