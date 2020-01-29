Появилось видео с места убийства ростовского депутата

Политик жил скромно, но со вкусом

Следственный комитет показал видео из дома депутата законодательного собрания Ростовский области Андрея Алабушева, где произошло его убийство.

На кадрах можно заметить кирпичный забор, возле которого уже лежат цветы. За ним скрывается ухоженный участок с беседкой и гаражом. Дом у депутата скромный, двухэтажный, обшит сайдингом. Внутри все в дереве, есть камин, много памятных вещей.

На втором этаже стоит угловой диван с затертыми пятнами крови. Видимо, именно в этой комнате произошло убийство. На стене висит оружие. Известно, что преступник напал на депутата и его супругу со средневековым оружием – палашом. Пришел он со своим или схватил что-то из коллекции депутата, неизвестно.

Андрея Алабушева и его супругу Ольгу убили в их собственном доме в Зернограде (Ростовская область) 28 января. Преступник нанес супругам рубленные раны головы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии СК, мотивом стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутатом. Предполагаемый убийца покончил с собой после совершения преступления.

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