ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с места убийства ростовского депутата

13:32
  • среда
  • 29 января 2020

Политик жил скромно, но со вкусом

Следственный комитет показал видео из дома депутата законодательного собрания Ростовский области Андрея Алабушева, где произошло его убийство.
Предполагаемого убийцу ростовского депутата нашли мертвым

На кадрах можно заметить кирпичный забор, возле которого уже лежат цветы. За ним скрывается ухоженный участок с беседкой и гаражом. Дом у депутата скромный, двухэтажный, обшит сайдингом. Внутри все в дереве, есть камин, много памятных вещей.

На втором этаже стоит угловой диван с затертыми пятнами крови. Видимо, именно в этой комнате произошло убийство. На стене висит оружие. Известно, что преступник напал на депутата и его супругу со средневековым оружием – палашом. Пришел он со своим или схватил что-то из коллекции депутата, неизвестно. 

Андрея Алабушева и его супругу Ольгу убили в их собственном доме в Зернограде (Ростовская область) 28 января. Преступник нанес супругам рубленные раны головы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии СК, мотивом стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутатом. Предполагаемый убийца покончил с собой после совершения преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Алабушев
Андрей Алабушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.