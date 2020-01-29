В Общественной палате обсуждают поправки в Конституцию

Специалисты изучают предложения, которые внесла рабочая группа

Проект закона о поправках в Конституцию обсуждают члены Общественной палаты. Специалисты изучают предложения, которые внесла рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон.

На данный момент таких инициатив уже более ста, передает "ТВ Центр". Все они будут доработаны ко второму чтению закона в Госдуме. Поправки, о которых Владимир Путин говорил в своём послании Федсобранию, должны расширить полномочия парламента и Конституционного суда. Также предлагается закрепить статус Госсовета. Особое внимание - социальной сфере. Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий впервые будут гарантированы Основным законом. Члены Общественной палаты также предложили взять курс на повышение участия граждан в жизни страны.

"Вот очень интересное предложение - обратить внимание на наши традиционные ценности. Идёт борьба ценностей. Вот то, что мы запишем в преамбулу Конституции, будет либо разъединять, либо объединять наше общество. Вот я думаю здесь, помимо сугубо юридических ограничений, которые безусловно присутствуют, ещё есть главное требование - нам нужна Конституция, которая объединяет всех граждан Российской Федерации", - заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Поправки обсуждает сегодня и Федерация независимых профсоюзов России. Эксперты позитивно оценили курс на обеспечение госсуверенитета и приоритета национального права над международным. На заседании привели в пример опыт Германии. Конституционный суд ФРГ ранее утвердил приоритет национального законодательства над решениями Европейского суда по правам человека. Так же профсоюзы обращают особое внимание на подготовку поправок размеру прожиточного минимума.

Та методика, которая сегодня существует, по которой значит считают прожиточный минимум - она несовершенна и безусловно требует значительных уточнений. И конечно мы должны переходить на подсчёт по методике минимального потребительского бюджета, а это уже будут более менее реальные цифры прожиточного минимума", - сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Видео: депутаты единогласно поддержали поправки в Конституцию

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