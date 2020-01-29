Татьяна Устинова отмечает творческий юбилей

20 лет назад она написала свой первый детективный роман

Татьяна Устинова отмечает юбилей писательской карьеры. 20 лет назад она написала первый детективный роман "Персональный ангел". Тираж книги сразу же разлетелся в магазинах.

В своих произведениях писательница объединяет любовные истории и захватывающие расследования. А создавая некоторых героев, опирается на прототипы реальных людей. Именно поэтому творчество Татьяны Устиновой пользуется большой популярностью. Всего на её счету более 50 литературных работ, напоминает "ТВ Центр".

Устинова - обладатель двух премий "Электронная буква" и лауреат ТЭФИ в номинации "Сценарист телевизионного фильма". Кроме того, на телеканале "ТВ Центр" она ведёт авторскую программу "Мой герой", в ней звёздные гости всегда открываются зрителю с новой стороны.

Мой герой. Иосиф Кобзон

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