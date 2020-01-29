К Земле летит гигантский астероид

Он приблизится к нашей планете 15 февраля

Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля. Об этом сообщает NASA. Учёные внимательно изучают траекторию движения небесного тела.

Астероид гигантских размеров несётся к Земле с устрашающей скоростью. Глыба диаметром до километра. Ущерб нашей планете могут нанести и куда меньшие небесные тела. А столкновение с таким неминуемо приведёт к глобальной катастрофе.

"Колоссальный по размерам астероид настолько велик, что может смести с лица Земли миллионы людей, если врежется в нашу планету. По оценкам NASA, столкновение с любым небесным телом такого размера будет иметь глобальные последствия. Например, сравняет с землёй целые континенты", - пишет британское издание Express.

Стоит ли готовиться к катастрофе? Это главный вопрос для российских и зарубежных учёных. По их расчётам, астероид приблизится к Земле на расстояние примерно в шесть миллионов километров. Однако так как риск столкновения всё же есть, путь небесного тела внимательно отслеживают. И в случае необходимости будут принимать меры.

"Специальные аппараты, мы их называем разведчики, которые подлетят, изучат их свойство, траекторию уточнят. И потом будет приниматься решение о запуске аппаратов-перехватчиков", - сказал гендиректор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

В последний раз огромный астероид - диаметром в 10 километров - падал на Землю 66 миллионов лет назад. Это, возможно, привело к вымиранию динозавров. Правда, небесные тела такого размера подлетают к Земле очень редко. В этом году к нашей планете приблизятся ещё два крупных астероида - диаметром до 4 километров. Но современные технологии позволяют моделировать их траектории и с большой вероятностью утверждать: пока Земле ничто не угрожает.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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