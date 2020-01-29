Глава Минтруда анонсировал изменения потребительской корзины

Это произойдет к январю 2021 года

Новая потребительская корзина будет сформирована к первому января 2021 года. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как сообщает "ТВ Центр", глава ведомства отметил, что перемены будут сделаны с учётом мнения специалистов в области здравоохранения, а также подчеркнул, что это приведёт и к пересмотру параметров прожиточного минимума.

"Эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельного круга продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. То есть с учетом, скажем так, общего тренда на увеличение продолжительности жизни, изменения подходов к здоровому образу жизни специалисты министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания", - сказал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

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