ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минтруда анонсировал изменения потребительской корзины

14:53
  • среда
  • 29 января 2020

Это произойдет к январю 2021 года

Новая потребительская корзина будет сформирована к первому января 2021 года. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как сообщает "ТВ Центр", глава ведомства отметил, что перемены будут сделаны с учётом мнения специалистов в области здравоохранения, а также подчеркнул, что это приведёт и к пересмотру параметров прожиточного минимума.

"Эксперты высказываются о целесообразности изменения отдельного круга продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. То есть с учетом, скажем так, общего тренда на увеличение продолжительности жизни, изменения подходов к здоровому образу жизни специалисты министерства здравоохранения и специалисты сферы здравоохранения высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в плоскость более здорового питания", - сказал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пресс-конференции в Москве
Пресс-конференции в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.