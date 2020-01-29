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Более 100 тысяч москвичей обратились за электронной медкартой

13:40
  • среда
  • 29 января 2020

Жители активно оставляют заявки

Более 100 тысяч москвичей уже подали заявку на оформление электронной медицинской карты, с помощью которой в любое время можно узнать результаты диспансеризации, просмотреть выписанные рецепты и многое другое.

"С открытием электронной медицинской карты у москвичей появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишнего обращения в медучреждение. Теперь медицинские карты доступны в любое время и их невозможно потерять. Мы видим, что жители заинтересованы в получении доступа к своим картам и активно оставляют онлайн-заявки", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что москвичи, у которых нет возможности воспользоваться персональным компьютером, или возникли вопросы с оформлением доступа, могут обратиться за помощью в любой центр госуслуг "Мои документы". Помощь там уже получили почти 8 тысяч человек.

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