В Москве представили семь ТПУ для коммерческой застройки

Все лоты выставляются на торги

Семь транспортно-пересадочных узлов для коммерческой застройки представили сегодня в столице. На презентации "Удобная Москва" эксперты обсудили, как изменятся ТПУ в городе и насколько это может быть привлекательно для бизнеса и удобно для москвичей.

Ещё и года не прошло, как на карте микрорайона Кожухово, что на востоке столицы, вырос разноцветный многоэтажный квартал комфорт-класса и свободных квартир в высотках уже почти не осталось. Определяющей для покупателей жилья стала близость квартала к метро и возможность быстро добраться до центра. Сам комплекс расположен всего в 100 метрах от будущего транспортно-пересадочного узла "Улица Дмитриевского" и представляет собой пилотный проект города Москвы по реализации земельных участков вблизи строящихся транспортных развязок.

"Город для чего это делает, чтобы показать своим примером, что объект возможно реализовывать в тех заданных критериях, которые город определяет по тем или иным земельным участкам, чтобы в будущем они давали возможность трудиться там, создавая рабочие места, построив те или иные инфраструктурные объекты", - сказал заместитель управляющего директора компании-девелопера Юрий Барсуков.

Под коммерческую застройку транспортно-пересадочных узлов власти Москвы выставляют на торги 8 аналогичных площадок. Встречу с потенциальными инвесторами в Департаменте города Москвы по конкурентной политике решили провести в формате промо-тура по реализуемым объектам.

Среди предлагаемых площадок под коммерческую застройку потенциальным девелоперам предлагают присмотреться к уже к строящимся транспортным артериям на юго-востоке и севере Москвы, а также к проектируемым ТПУ в Южном, Западном и Восточном административных округах столицы. Все лоты выставляются на торги.

"В первую очередь - это развитие транспортной системы и транспортно-пересадочных узлов. Это не электронные торги, как проводят в городе обычно, это конкурсная процедура. Если кто-то имеет опыт работы и имеет возможность финансировать данный объект в кратчайшие сроки его построить, тот и будет иметь соответствующие приоритеты", - заявил начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента по конкурентной политике города Москвы Василий Калинкин.

Победителям конкурса Москва передаст участки земли под строительство многофункциональных торговых и бизнес-центров, спортивно-развлекательных комплексов и жилого фонда. За последние несколько лет через городские аукционы было реализовано порядка 20 проектов ТПУ. Среди них транспортно-пересадочные узлы: "Деловой Центр", "Лефортово", "Фонвизинская" и строящийся ТПУ в районе улицы Дмитриевского.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".

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