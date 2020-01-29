Посвященная Антону Чехову выставка пройдет в Главархиве Москвы

В этом году писателю исполнилось бы 160 лет

Выставка, посвященная жизни русского писателя Антона Чехова, пройдет в Главном архивном управлении Москвы. В этом году страна будет отмечать его 160-летие.

На выставке покажут уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством классика, а в библиотеке "Московской электронной школы" можно будет найти интересные факты о нем.

Так, можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении писателю звания уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета.

Кроме того, в экспозиции представят ранние публикации в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах "Свет и тени" и "Будильник".

Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству Чехова с Московским художественным театром и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов - театральные афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.

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