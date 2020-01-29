В московской больнице №24 в боксах у недоношенных детей установили камеры

Первые отзывы родителей положительные

В перинатальном центре 24-й городской больницы проводят эксперимент. Теперь родители могут наблюдать за недоношенными младенцами при помощи видеокамер. Раньше посещение таких детей было строго ограничено. Теперь мамы и папы могут видеть своего новорожденного 24 часа в сутки.

Уже два месяца маленький Дан живет в кювезе. Его кормят грудным молоком через специальный зонд и сохраняют тепловой режим, как в утробе матери. Он появился на свет раньше срока и весил всего килограмм. Врачи всерьез опасались за его жизнь. Но сейчас ребенок уверенно набирает вес и идет на поправку. Для Влады Мосиной Дан - первенец. Она не выпускает маленькую ручку, гладит его и старается быть рядом как можно чаще. Когда молодой маме предложили установить в кювезе вэб-камеру, чтобы наблюдать за сыном в любое время со своего смартфона, сразу согласилась.

Наблюдать за ребенком родители могут в любое время суток. Но установить камеру в кювез можно только тем малышам, состояние которых не вызывает опасений у врачей. Они должны весить больше килограмма и самостоятельно дышать. Еще одно условие - психологическое состояние мамы. Видеотрансляция должна успокаивать, а не вызывать дополнительную тревогу.

Главная цель проекта - спокойствие мам недоношенных малышей. Даже когда они находятся далеко от больницы, ребенок всегда рядом в их смартфоне. Со всеми родителями - участниками эксперимента - работают перинатальные психологи.

"Когда ребенок поступает в реанимацию, в семье появляется много страхов. Мама, которая сидит на той стороне экрана, нам очень важно, чтобы не было дополнительного стресса в связи с ухудшением состояния ребенка, которое она может увидеть на экране", - объясняет главный неонатолог г. Москвы Валерий Горев.

Пока результаты эксперимента только положительные. Молодые родители отмечают, что стали чувствовать себя спокойнее с возможностью в любой момент убедиться, что с ребенком все хорошо. Чтобы организовать трансляцию, достаточно подписать соглашение, получить ссылку и уникальный пароль. Установить специальное приложение можно на любом смартфоне и компьютере.

"Нам нужно понять обратную связь от родителей, не возникает ли у нас какие-то технические или организационные сложности. Любые недочеты мы учтем для расширения этого эксперимента. Это хороший эксперимент и у него есть хорошие перспективы для расширения", - говорит председатель Комитета госуслуг города Москвы Елена Шинкарук.

Такое видео предназначено только для семейного просмотра. Делиться им в соцсетях запрещено, ведь это часть медицинской тайны. Пока услуга доступна только в перинатальном центре 24-й городской больницы. Скоро ее планируют предоставлять и в других клиниках Москвы.

Юлия Степина, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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