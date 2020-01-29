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Подари жизнь: на лечение 17-летней Алисы собрали почти 3 млн рублей

15:16
  • среда
  • 29 января 2020

У девочки онкологическое заболевание - лимфома Ходжкина

Почти три миллиона рублей всего за один день удалось собрать благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение 17-летней Алисы Кийко из Москвы.

У девочки онкологическое заболевание - лимфома Ходжкина. Она уже перенесла два курса химиотерапии и для продолжения лечения требуется новейший дорогостоящий препарат. Его стоимость - миллион шестьсот тысяч рублей.

Поскольку денег удалось собрать вдвое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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