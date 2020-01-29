В Историческом музее показали земной глобус после реставрации

Работа над небесным глобусом еще впереди

В Государственном историческом музее состоялась презентация отреставрированного памятника XVII века — земного глобуса, созданного в голландской картографической мастерской. Глобусы Блау имеют важное значение как источник знаний о Великих географических открытиях и развитии европейской научной мысли.

Глобальные перемены в жизни двух глобусов стали событием международного масштаба. За одним столом - известные путешественники, дипломаты, историки. А зал аплодирует реставраторам.

Такая реакция легко объяснима. Глобус земной и глобус небесный были изготовлены 373 года назад, в знаменитой картографической мастерской Йохана Блау. В те времена голландским мореплавателям не было равных в мире. Так что этим глобусам можно было доверять.

"В XVII веке карту России гораздо проще было купить в Амстердаме, чем в Москве. На этом глобусе показан весь известный тогда мир", - заявил советник по вопросам культуры и образования посольства королевства Нидерландов в Москве Янет Веррейзер.

Спустя полвека глобусы оказались в России благодаря великому посольству Петра I. Они долго служили верой и правдой пытливым умам соотечественников. Украшали постоянную экспозицию исторического музея до тех пор, пока окончательно не превратились в дряхлых старичков. К их восстановлению пытались подступиться еще в конце прошлого века. Тщетно. Даже лучшие умы Европы не гарантировали результат. И лишь с появлением новых технологий за реставрацию глобусов взялись специалисты центра Грабаря. Задействовали пять мастерских, разработали 3D-модель, изучили сферу из папье-маше и грунт, разделили гравюры по сегментам, рассчитали всё до миллиметра. Ведь речь шла о стопроцентной точности.

"Каждый элемент географического объекта несёт в себе смысловую определенную нагрузку. И мы должны были достоверно вернуть все фрагменты на место и рассчитать, каким образом мы монтируем эти сегменты, чтобы рисунок совпал", - сказал художник-реставратор высшей категории центра имени Грабаря Евгения Мымрина.

Если глобус земной уже начал новую жизнь, то с небесным еще будут много и тщательно работать. Да, сложно. Зато невероятно интересно, говорят специалисты. Для них сейчас глобус – это лучший подарок.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

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