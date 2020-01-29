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"Не успел их увидеть": космонавт Артемьев надеется на встречу с инопланетянами

14:02
  • среда
  • 29 января 2020

Россиянин верит в неземной разум

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что верит в инопланетян и надеется на встречу с ними.
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"Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть", - передает слова Артемьева РИА Новости.

На данный момент Артьемьев был на Международной космической станции (МКС) только два раза – в 2014 и 2018 годах, уточняет "Газета.Ru". Одна миссия обычно длится полгода.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск усомнился в существовании инопланетян. Предприниматель не особо верит, что кроме нас во Вселенной кто-то есть.

"Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких её признаков", - сказал Маск.

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