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В Подмосковье мошенник похитил телефон с помощью скриншота

15:20
  • среда
  • 29 января 2020

Задержанный уверяет, что он не виноват

Похитил телефон с помощью скриншота. В подмосковном Одинцове задержан 24-летний москвич, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вычислить его удалось по камерам наблюдения. Установлено, что злоумышленник нашёл в интернете объявление о продаже телефона за 125 тысяч рублей. При встрече с продавцом согласился товар купить, но предложил оплатить покупку через мобильный банк. На экране своего смартфона покупатель  показал чек, якобы подтверждающий перевод, уточнив, что вскоре на счет поступят  и деньги, забрал товар и скрылся. Но деньги продавцу так и не пришли. Не исключено, что это уже не первый подобный случай мошенничества. Впрочем, задержанный уверяет, что он не виноват.

- Не совершал, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мошенническим способом телефоны отнимал у граждан? Не отнимал, ни у кого, ничего не отнимал. А телефон, который продаешь, где приобретал? Это мой телефон, я им пользуюсь уже год.

"Возбуждено уголовное дело. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным случаям противоправной деятельности на территории Московской области", - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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