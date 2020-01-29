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Телегин показал милое фото с дочкой от Пелагеи

14:35
  • среда
  • 29 января 2020

Девочка редко проводит время с обоими родителями

Хоккеист Иван Телегин побывал на дне рождения своей дочери Таисии, которой 28 января исполнилось три года.
Пелагею и Телегина сфотографировали вместе на празднике дочери

Иван Телегин и певица Пелагея находятся в стадии развода, однако это не помешало им встретиться на детском празднике.  

В сториз Instagram Телегин выложил два снимка с мероприятия. На одном он позирует с певицей и ее подругами, а на другом - с дочкой, на лицо которой нанесли грим для маскарада. Спортсмен держит малышку за руку. Левая рука хоккеиста покоится на перевязи. Это последствия недавней травмы. 

 

На празднике детей развлекали аниматоры. Малыши играли в разные игры, танцевали и смотрели выступление дрессированных собак.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.

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