Телегин показал милое фото с дочкой от Пелагеи

Девочка редко проводит время с обоими родителями
Хоккеист Иван Телегин побывал на дне рождения своей дочери Таисии, которой 28 января исполнилось три года.
Иван Телегин и певица Пелагея находятся в стадии развода, однако это не помешало им встретиться на детском празднике.
В сториз Instagram Телегин выложил два снимка с мероприятия. На одном он позирует с певицей и ее подругами, а на другом - с дочкой, на лицо которой нанесли грим для маскарада. Спортсмен держит малышку за руку. Левая рука хоккеиста покоится на перевязи. Это последствия недавней травмы.
На празднике детей развлекали аниматоры. Малыши играли в разные игры, танцевали и смотрели выступление дрессированных собак.
Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"