За год пользователи "Тройки" оплатили разные сервисы 720 тысяч раз

Об этом сообщил Сергей Собянин

Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году москвичи и гости столицы 720 тысяч раз оплатили разные сервисы картой "Тройка".

Мэр Москвы подчеркнул, что карта "Тройка" имеет огромные возможности, помимо функции проездного билета. По ней доступны около 60 городских сервисов, в том числе посещение более 40 музеев и галерей.

Также по карте "Тройка" можно купить билеты на аэроэкспресс, на канатную дорогу и попасть на катки.

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