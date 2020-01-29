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За год пользователи "Тройки" оплатили разные сервисы 720 тысяч раз

15:07
  • среда
  • 29 января 2020

Об этом сообщил Сергей Собянин

Сергей Собянин сообщил, что в минувшем году москвичи и гости столицы 720 тысяч раз оплатили разные сервисы картой "Тройка".

Мэр Москвы подчеркнул, что карта "Тройка" имеет огромные возможности, помимо функции проездного билета. По ней доступны около 60 городских сервисов, в том числе посещение более 40 музеев и галерей.

Также по карте "Тройка" можно купить билеты на аэроэкспресс, на канатную дорогу и попасть на катки.

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