Подставившие Голунова полицейские сами купили наркотики

Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Москвы

Бывшие полицейские подкинули журналисту Голунову наркотики, которые сами же и приобрели.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Речь идет о бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.

Журналиста Ивана Голунова задержали в 6 июня 2019 года в столице. Против него завели уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Позже дело официально закрыли в связи с недоказанностью вины. Ряд офицеров и генералов, причастных к ситуации, были уволены. В декабре Владимир Путин сообщил, что в отношении этих сотрудников заведены уголовные дела.

Видео: пятеро бывших полицейских задержаны по "делу Голунова"

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