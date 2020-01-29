Маликов споет песню, которую Началова успела записать только на iPhone

Релиз композиции состоится 31 января

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о подготовке ко дню рождения певицы. 31 января ей могло бы исполниться 39 лет.

Анна Исаева сообщила, что скоро поклонники смогут услышать две последние песни Началовой. Одну из них 31 января исполнит певец Дмитрий Маликов, который даст концерт по случаю своего 50-летия.

Автором одной из последних песен Началовой стала Гоар Ахназарян. По словам Исаевой, Юлия и Гоар познакомились случайно, когда узнали, что живут по соседству.

"Юля успела записать свою партию еще осенью 2018 года, не записать, просто напеть на айфон. Там она и оставалась. Дима доделывал свою часть работы уже после Юлиной кончины, профессионально в студии", - написала Анна Исаева в Instagram.

В последней песне Началовой есть такие проникновенные строчки: "Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!" По мнению Исаевой, после смерти Началовой эти слова зазвучали по-новому.

Ранее стало известно, что перед своей кончиной певица пожертвовала крупную сумму на лечение годовалого ребенка.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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