ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маликов споет песню, которую Началова успела записать только на iPhone

15:08
  • среда
  • 29 января 2020

Релиз композиции состоится 31 января

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о подготовке ко дню рождения певицы. 31 января ей могло бы исполниться 39 лет. 
Ясновидящая: дочь Началовой станет многодетной мамой

Анна Исаева сообщила, что скоро поклонники смогут услышать две последние песни Началовой. Одну из них 31 января исполнит певец Дмитрий Маликов, который даст концерт по случаю своего 50-летия. 

Автором одной из последних песен Началовой стала Гоар Ахназарян. По словам Исаевой, Юлия и Гоар познакомились случайно, когда узнали, что живут по соседству.

"Юля успела записать свою партию еще осенью 2018 года, не записать, просто напеть на айфон. Там она и оставалась. Дима доделывал свою часть работы уже после Юлиной кончины, профессионально в студии", - написала Анна Исаева в Instagram.  

В последней песне Началовой есть такие проникновенные строчки: "Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!" По мнению Исаевой, после смерти Началовой эти слова зазвучали по-новому. 

Ранее стало известно, что перед своей кончиной певица пожертвовала крупную сумму на лечение годовалого ребенка. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.