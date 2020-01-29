Москва вышла из топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами

Оценку дали международные эксперты

Москва вышла из топ-5 загруженных городов мира по итогам 2019 года, переместившись на шестое место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчета компании Tom Tom Traffic Index, которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран.

"Москва стремительно движется по пути устойчивого развития общественного транспорта, что отражено в результатах рейтинга загруженности Tom Tom за 2019 год. Фактически, Москва выбыла из пяти самых загруженных городов мира. И мы видим позитивную тенденцию, свидетельствующую об улучшении транспортной ситуации в 2020 году", - сказал вице-президент Tom Tom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

Самое большое снижение загруженности было зафиксировано в декабре 2019 года, по сравнению с 18-м годом загруженность в час пик уменьшилась на 10%, в том числе благодаря запуску в конце ноября первых двух Московских центральных диаметров. Также значительные улучшения отмечаются на большинстве участков магистралей вдоль МЦД.

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