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Путин обсудил меры против коронавируса в России

15:18
  • среда
  • 29 января 2020

Президент поручил минимизировать человеческие потери от заболевания

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по предупреждению распространения коронавируса в нашей стране. Глава государства поставил задачу минимизировать человеческие потери от этой болезни, "чтобы у нас ничего подобного не было".

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"Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в Китае уже зарегистрировано много летальных исходов от коронавируса. При этом, по словам Путина, кабмин разработал ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России, передает ТАСС.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению распространения этой болезни. Всех, у кого подозревают вызванную вирусом инфекцию, тщательно обследуют. В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

В Китае жертвами коронавируса стали более 130 человек, всего заразились порядка шести тысяч. По словам специалистов, вирус передается не только  воздушно-капельным, но и контактным путем.

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