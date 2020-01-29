Путин обсудил меры против коронавируса в России

Президент поручил минимизировать человеческие потери от заболевания

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по предупреждению распространения коронавируса в нашей стране. Глава государства поставил задачу минимизировать человеческие потери от этой болезни, "чтобы у нас ничего подобного не было".

"Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в Китае уже зарегистрировано много летальных исходов от коронавируса. При этом, по словам Путина, кабмин разработал ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России, передает ТАСС.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению распространения этой болезни. Всех, у кого подозревают вызванную вирусом инфекцию, тщательно обследуют. В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

В Китае жертвами коронавируса стали более 130 человек, всего заразились порядка шести тысяч. По словам специалистов, вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

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