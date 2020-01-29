Россиянин женился в 92 года и умер

Его избраннице - 81 год

Необычную свадьбу сыграли в 2019 году в Омске. Молодоженам на двоих 173 года: ему 92 года, ей – 81 год.

Для мужчины этот брак стал вторым. До этого он 1,5 года был вдовцом. Его избранница – 10 лет как в разводе.

Однако счастье было недолгим, через несколько месяцев после росписи, в январе 2020 года, новоиспеченный жених скончался, передает РИА Новости. Как себя чувствует вдова, не сообщается.

Всего в регионе в зрелом возрасте (75 и более лет) вступили в брак 38 мужчин и 13 женщин, рассказали в областном управлении ЗАГС.

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